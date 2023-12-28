المنفي يصدر تعليماته بتفعيل إدارة التفتيش العسكري

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد النفي تعليماته بضرورة الاهتمام وتفعيل إدارة التفتيش العسكري، وذلك خلال لقائه صباح اليوم الخميس المفتش العام العسكري فريق ركن محمد المهدي الشريف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الفريق محمد المهدي الشريف قدم في مستهل لقائه مع المنفي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس «تقريرًا مفصلًا عن إدارة التفتيش العسكري».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن «القائد الأعلى أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بهذه الإدارة وتفعيلها للقيام بمهامها واختصاصاتها في التفتيش والمتابعة وفق القانون».

ويأتي لقاء المنفي والمفتش العام العسكري في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يجريها مع القيادات العسكرية في إطار متابعة المجلس الرئاسي للعمليات الإدارية والفنية والتنظيمية للإدارات والمناطق العسكرية.