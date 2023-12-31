الكبير ونائبه يشاركان في اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، الجمعة الماضي، في الاجتماع الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع تطورات قطاع المالية الإسلامية، ودور قطاع التمويل الإسلامي في دعم النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

ما هو مجلس الخدمات المالية الإسلامية؟

هو هيئة دولية تضم أكثر من 187 عضوا من نحو 58 دولة، من بينهم نحو 80 عضوا بنوك مركزية وهيئات وسلطات إشرافية.

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ويهدف المجلس إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية، ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة.

الكبير، في الاجتماع الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، 29 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)

الكبير، في الاجتماع الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، 29 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)