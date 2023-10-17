المصرف المركزي: وفد من البنك الدولي يزور ليبيا الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، أن وفدًا من البنك الدولي سيزور ليبيا خلال الأسبوع الجاري، بينما يجري مناقشات عن دور المؤسسة الدولية في إعادة الإعمار.

وأفاد بيان للمصرف على فيسبوك بأن المحافظ الصديق الكبير والوفد المرافق له اجتمع مع فريق البنك الدولي، أمس الأحد، في مدينة مراكش المغربية.

الصديق الكبير يبحث دور البنك الدولي في إعادة الإعمار

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى برنامج زيارة مسؤولي البنك إلى المصرف المركزي خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى متابعة تنفيد مشروع حصر أضرار مدينة درنة والمناطق المنكوبة، ودور البنك الدولي في إعادة الإعمار.

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واُختتمت الأحد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص، بعد مناقشة القضايا التي تواجه الاقتصاد العالمي، لا سيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، ومكافحة الفقر، والنمو الاقتصادي الدامج، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، والانتقال الرقمي.

الصديق الكبير يعقد سلسلة اجتماعات في المغرب

وعقد الصديق الكبير سلسلة اجتماعات على هامش الاجتماعات، تناولت الوضع المصرفي والاقتصادي في ليبيا؛ حيث اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد كنجي أوكامور وناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

كما اجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وبحثا تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل. كذلك، اجتمع الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير.