  • Alwasat News
Atwasat

المصرف المركزي: وفد من البنك الدولي يزور ليبيا الأسبوع الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 12:59 صباحا
المصرف المركزي: وفد من البنك الدولي يزور ليبيا الأسبوع الجاري
جانب من اجتماع لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع ممثلين عن البنك الدولي في المغرب، الأحد 15 أكتوبر 2023 (صفحة المصرف على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، أن وفدًا من البنك الدولي سيزور ليبيا خلال الأسبوع الجاري، بينما يجري مناقشات عن دور المؤسسة الدولية في إعادة الإعمار.

وأفاد بيان للمصرف على فيسبوك بأن المحافظ الصديق الكبير والوفد المرافق له اجتمع مع فريق البنك الدولي، أمس الأحد، في مدينة مراكش المغربية.

الصديق الكبير يبحث دور البنك الدولي في إعادة الإعمار
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى برنامج زيارة مسؤولي البنك إلى المصرف المركزي خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى متابعة تنفيد مشروع حصر أضرار مدينة درنة والمناطق المنكوبة، ودور البنك الدولي في إعادة الإعمار.

- رئيس البنك الدولي: مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا

واُختتمت الأحد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة مراكش، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص، بعد مناقشة القضايا التي تواجه الاقتصاد العالمي، لا سيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، ومكافحة الفقر، والنمو الاقتصادي الدامج، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، والانتقال الرقمي.

الصديق الكبير يعقد سلسلة اجتماعات في المغرب
وعقد الصديق الكبير سلسلة اجتماعات على هامش الاجتماعات، تناولت الوضع المصرفي والاقتصادي في ليبيا؛ حيث اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد كنجي أوكامور وناقشا تنسيق جهود الدعم الدولي لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

كما اجتمع مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وبحثا تنفيذ ليبيا لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة وبالأخص ما يتعلق بإصلاح سياسة الدعم وتنويع مصادر الدخل. كذلك، اجتمع الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية إيريك ماير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية أمام اللجنة العليا
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية ...
«المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة
«المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق...
رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق لمحاربة المخدرات
رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق لمحاربة ...
«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة
«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
المزيد
المصرف المركزي: وفد من البنك الدولي يزور ليبيا الأسبوع الجاري
المصرف المركزي: وفد من البنك الدولي يزور ليبيا الأسبوع ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار؟
شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما سبب ارتفاع سعر الدولار أمام ......
خبراء يستعرضون فرص اندماج حكومتي الدبيبة وحماد
خبراء يستعرضون فرص اندماج حكومتي الدبيبة وحماد...
«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة
«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة...
رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق لمحاربة المخدرات
رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق ......
المزيد