ضبط مروج حبوب هلوسة بحوزته قنبلة يدوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أحد مروجي حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة في الفندق البلدي، وبحوزته قنبلة يدوية (رمانة).

حشيش وحبوب هلوسة وقنبلة يدوية

وأشارت المديرية، في بيان، إلى اشتباه أعضاء التحريات، خلال تجولهم بالفندق البلدي، بشخص على متن سيارة (هوندا)، وجرى ضبطه بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة وقنبلة يدوية (رمانة).

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واعترف المتهم ببيع حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة لأشخاص من الجنسية المصرية في الفندق البلدي، فأحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

سيارة المتهم في بنغازي، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

سيارة المتهم في بنغازي، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)

المتهم عقب القبض عليه في بنغازي، 30 ديسمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)