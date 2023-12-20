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مديرية أمن النواحي الأربع تدعو القاطنين قرب واديي المجنيين والخروع إلى أخذ الحيطة والحذر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 01:02 مساء
مديرية أمن النواحي الأربع تدعو القاطنين قرب واديي المجنيين والخروع إلى أخذ الحيطة والحذر
جريان مياه الأمطار في أحد أودية منطقة النواحي الأربع، 19 ديسمبر 2023. (مديرية أمن النواحي الأربع)
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دعت مديرية أمن النواحي الأربع سكان المنازل القريبة من مجرى واديي المجنيين والخروع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك بعد جريان مياه الأمطار في الواديين.

وحثَّت المديرية سائقي السياراة إلى تجنُّب المرور على الطرق العابرة لمجرى الأودية في منطقة النواحي الأربع، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

أمطار على الساحل الغربي
وأمس الثلاثاء، هطلت أمطار على منطقة الساحل الغربي، مع نشاط بعض العواصف الرعدية، وذلك نتيجة منخفض جوي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته الجوية اليوم، تجدد فرصة سقوط أمطار جيدة من مساء اليوم على شمال غرب البلاد، قد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

دورية أمنية قرب أحد الأودية، 19 ديسمبر 2023. (مديرية أمن النواحي الأربع)
دورية أمنية قرب أحد الأودية، 19 ديسمبر 2023. (مديرية أمن النواحي الأربع)
شاحنة تعبر جسرًا على أحد الأودية في النواحي الأربع، 19 ديسمبر 2023. (مديرية أمن النواحي الأربع)
شاحنة تعبر جسرًا على أحد الأودية في النواحي الأربع، 19 ديسمبر 2023. (مديرية أمن النواحي الأربع)
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