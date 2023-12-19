أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في مقر الخارجية الإيرانية بالعاصمة طهران اليوم الثلاثاء، حيث ناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، حسب ما جاء على صفحة أبوجناح الشخصية بموقع «فيسبوك».

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وتناول اللقاء «سبل تبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي، والاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال».

وفي الختام، اتفق الجانبان على تشكيل فرق ولجان عمل مشتركة بين البلدين، لدراسة المقترحات، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.