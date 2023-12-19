شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات حفر البئر الاستشكافية «T1-31» في منطقة الامتياز 31 بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركتي «توتال إنرجيز» و«كنوكو فيبلس».

وبدأ العمل أمس الإثنين في البئر، مستهدفا إنتاج كميات مجزية من هذه المنطقة وفق الدراسات التي أجرتها شركة الواحة بالتعاون مع «توتال إنرجيز»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

البئر على عمق 9 آلاف قدم

وأوضحت الشركة أن البئر ستحفر على عمق نحو تسعة آلاف قدم، وستتيح إنجاز اختبارات أخرى، اتساقا مع مخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى ميلوني برميل نفط في اليوم.

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ووضعت مؤسسة النفط خطة لرفع الإنتاج خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وتشمل 45 مشروعا للنفط والغاز في الحقول الخضراء والبنية، إلى جانب برامج صيانة ضخمة، وذلك بإنفاق 16.9 مليار دولار. كما تخطط أيضاً لطرح جولة التراخيص الدولية الأولى منذ العام 2007 في العام المقبل، وفقا لرئيس المؤسسة فرحات بن قدارة.

خرطية تظهر موقع الامتياز 31. (شركة الواحة)