  • Alwasat News
Atwasat

شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 02:05 مساء
شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31
شعار شركة الواحة للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة الواحة للنفط، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات حفر البئر الاستشكافية «T1-31» في منطقة الامتياز 31 بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركتي «توتال إنرجيز» و«كنوكو فيبلس».

وبدأ العمل أمس الإثنين في البئر، مستهدفا إنتاج كميات مجزية من هذه المنطقة وفق الدراسات التي أجرتها شركة الواحة بالتعاون مع «توتال إنرجيز»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

البئر على عمق 9 آلاف قدم
وأوضحت الشركة أن البئر ستحفر على عمق نحو تسعة آلاف قدم، وستتيح إنجاز اختبارات أخرى، اتساقا مع مخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى ميلوني برميل نفط في اليوم.

- مع عودة آبار نفط وغاز في 2023.. إلى أين يصل إنتاج الخام الليبي؟
- تقرير دولي.. الطلب الأوروبي على النفط والغاز الليبي مرشح للارتفاع
- مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا

ووضعت مؤسسة النفط خطة لرفع الإنتاج خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وتشمل 45 مشروعا للنفط والغاز في الحقول الخضراء والبنية، إلى جانب برامج صيانة ضخمة، وذلك بإنفاق 16.9 مليار دولار. كما تخطط أيضاً لطرح جولة التراخيص الدولية الأولى منذ العام 2007 في العام المقبل، وفقا لرئيس المؤسسة فرحات بن قدارة.

خرطية تظهر موقع الامتياز 31. (شركة الواحة)
خرطية تظهر موقع الامتياز 31. (شركة الواحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»

رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز ...
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل شاب في ظروف غامضة بأجدابيا
مقتل شاب في ظروف غامضة بأجدابيا
شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31
شركة الواحة: بدء حفر بئر استشكافية في منطقة الامتياز 31
ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية في السوق الموازية
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية ...
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
المزيد
3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر
3 ملفات في مناقشات نورلاند وحفتر...
الولايات المتحدة تكثف دعمها لتنويع قطاع الطاقة في ليبيا
الولايات المتحدة تكثف دعمها لتنويع قطاع الطاقة في ليبيا...
تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج
تواصل أعمال استكمال الوحدة الثانية في محطة الخليج...
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة
ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة...
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية
أبوجناح يبحث مع وزير خارجية إيران التعاون في المجالات ......
المزيد