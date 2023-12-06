مؤسسة النفط تناقش تنفيذ خطتها للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى في المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري إدارات الصيانة والمشاريع بشركات القطاع، وذلك لمناقشة تنفيذ خطة المؤسسة من أجل الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة إن الاجتماع، الذي عقد بمقرها الرئيسي في طرابلس، خصص لمناقشة وتحديد أولويات المشاريع المرتبطة بشكل مباشر بخطة المؤسسة لرفع معدلات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، وبحث سبل التعاون بين شركات القطاع في مجال الاستفادة من قطع الغيار الراكدة.

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وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن المجتمعين استعرضوا كذلك المشاريع المتعثرة، والمشاكل والمعوقات التي تواجه إدارات الصيانة والمشاريع بشركات القطاع.

تحديات تطوير قطاع النفط الليبي

وتواجه خطة المؤسسة الوطنية للنفط تحديات رئيسية لتطوير القطاع، وزيادة إنتاج الخام إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الخمس القادمة، تتمثل في تهالك البنية التحتية للقطاع، وغياب الضمانات اللازمة لاستمرار التمويل اللازم لعمليات التطوير.

وقدّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خلال مقابلة مع قناة «الوسط» (Wtv) في 26 نوفمبر الماضي، تكاليف عمليات التطوير اللازمة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا بنحو 17 مليار دولار، بواقع 3.5 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.