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مصادر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل المنظومة الأمنية بمطار مصراتة بعد إيقافها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 11:06 مساء
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل المنظومة الأمنية بمطار مصراتة بعد إيقافها
رجال أمن بمطار مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت مصادر لـ«بوابة الوسط» مساء السبت إعادة تشغيل المنظومة الأمنية بمطار مصراتة بعد إيقافها بسبب خلاف بين الأجهزة الأمنية، على خلفية اتهامات بتهريب كميات من الذهب عبر المطار.

وقالت المصادر إن القوة الأمنية المشتركة، التي وجهت إليها اتهامات بالتورط في تهريب الذهب، قامت بطرد عناصر جهاز الأمن الداخلي مما تسبب في إيقاف المنظومة الأمنية.

وأضافت المصادر: « نتوقع عودة الرحلات الليلة أو صباح غد الأحد»، مؤكد الاتفاق على عودة عناصر جهاز الأمن الداخلي من أجل انتظام الرحلات داخل مطار مصراتة.

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ونهار السبت، عقد مسؤولون في جمرك مطار مصراتة مؤتمرا صحفيا نفوا خلاله تهريب كميات من الذهب عن طريق المطار.

وقال رئيس مركز مطار مصراتة الدولي العقيد فتحي مخلوف إن تصدير الذهب يجرى وفق الضوابط القانونية، وذلك عبر دورة مستندية، إذ يجرى فرض ضمان مالي بقيمة الذهب المصدر إلى حين إعادة استيراده.

وأشار مخلوف إلى أن قوة العمليات المشتركة هي المكلفة بالإشراف على المنافذ البحرية والجوية، مؤكدا تكليف أعضاء تابعين للقوة للإشراف على عمليات تصدير الذهب والفضة وإعداد إحصاءات بالخصوص وإحالتها إلى مديرية جمارك مصراتة.

وتحدث عن الاستعداد لرفع دعوى جنائية ضد صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء مركز جمرك مصراتة الدولي وأعضاء قوة العمليات المشتركة فيما نُسب إليهم من حملات تشويه وإساءة سمعة (فيما يخص المسؤولية عن تهريب الذهب)».

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