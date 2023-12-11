شاهد.. «اقتصاد بلس» يرصد أسعار الخضراوات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

رصد برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين أسعار الخضراوات خلال جولة في أحد المحال بالعاصمة طرابلس.

وجاءت أسعار بيع الخضراوات على النحو التالي:

- الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام.

- الفلفل الحلو 5 دنانير للكيلوغرام.

- البصل 2.5 دينار للكيلوغرام.

- البطاطا 2.5 دينار للكيلوغرام.

- الخيار 6 دنانير للكيلوغرام.

- الكوسة 3.5 دينار للكيلوغرام.

- الباذنجان 2.5 دينار للكيلوغرام.

وفي سياق آخر تطرق البرنامج إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية، من بينها تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عمران القيب الذي قال إن «حكومته قامت بإنجاز عظيم في تحسين مرتبات العاملين بقطاع التعليم».

وإلى الأخبار الخارجية، استعرض البرنامج بالأرقام خسائر غزة الاقتصادية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين، حيث تشير التوقعات إلى خسائر مباشرة يمكن أن تصل إلى 20 مليار دولار.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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