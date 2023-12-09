  • Alwasat News
Atwasat

بعد زيارة إردوغان أثينا.. هل طوي الخلاف التركي- اليوناني بشأن ترسيم الحدود مع ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 04:04 مساء
بعد زيارة إردوغان أثينا.. هل طوي الخلاف التركي- اليوناني بشأن ترسيم الحدود مع ليبيا؟
الرئيس التركي رجب إردوغان خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. (الأناضول)
alwasat radio

دشنت الزيارة الخاطفة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان لليونان فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من الخلافات بشأن مسائل إستراتيجية، من بينها الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة.

والاتفاق المعني هو اتفاق ترسيم الحدود البحرية في عهد حكومة فائز السراج، بينما تطرح زيارة إردوغان أثينا، الخميس الماضي، التساؤلات عما إن كان البلدان قد تجاوزا الخلاف بينهما حول ليبيا.

وخلال الزيارة، تحدث الرئيس التركي مع رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، والتقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

الوضع السياسي لإردوغان ورئيس وزراء اليونان هل يقرب بينهما؟
وحسب تلفزيون «فرانس 24» الفرنسي، قال المتخصص في شؤون تركيا والشرق الأوسط بمعهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، ديدييه مليار، عن إردوغان وميتسوتاكيس: «هذان رجلان قويان، والمعارضة في بلديهما ليست في أفضل حالاتها، ولديهما مساحة أكبر قليلاً لتنظيم هذا التقارب».

تعود جذور الخلافات بين الجارتين إلى فترة الهيمنة التي مارستها الإمبراطورية العثمانية، والتي ورثتها تركيا، حتى استقلال اليونان في العام 1832.

ومن الملفات التي تقع في قلب النزاع اليوناني - التركي ترسيم الحدود في بحر إيجة، ومناطق الاستغلال البحري، والصراعات الإقليمية القديمة التي بلغت ذروتها في العام 2020، مع إرسال أنقرة قاربا للتنقيب عن الهيدروكربون برفقة سفن حربية إلى المياه اليونانية.

- تركيا تعيد النظر في مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع ليبيا
- اليونان تشكو لغوتيريس رسميا الاتفاق التركي الليبي الأخير
الخارجية التركية ترد على الموقف اليوناني والأوروبي من مذكرة التفاهم مع حكومة الدبيبة

وفي العام الماضي، أطلق إردوغان تهديدات بالتدخل العسكري من خلال اتهام اليونان باحتلال جزر بحر إيجة، لكن التضامن الذي أبدته أثينا بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، في فبراير الماضي، غيّر الوضع. ومنذ ذلك الحين، خفت حدة اللهجة، ما جعل الحوار ممكنًا مرة أخرى على أعلى قمة في الدولة.

خلافات يونانية مع تركيا بسبب اتفاق أنقرة مع حكومة السراج
وتفجرت معالم الخلاف بين تركيا واليونان في نوفمبر 2019 حين أقدمت أنقرة وحكومة الوفاق السابقة على توقيع اتفاقية، لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، وترسيم الحدود، ثم أعقبها توقيع الجانب الليبي مذكرة تفاهم مع تركيا في أكتوبر 2022 حول التنقيب عن الموارد الطاقوية في البحر الموسط.

وتصاعدت وتيرة اتهامات أثينا بعدها لحد اتهام أنقرة باستغلال الوضع المضطرب في ليبيا لزيادة زعزعة الأمن في منطقة البحر المتوسط.

غضب أثينا بسبب الحدود البحرية 
وبعد توقيع الاتفاق 2019، استدعت اليونان سفير ليبيا لديها. ووقتها، قالت الخارجية اليونانية: «توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي للبحار، ولن ينتج منه أي أثر قانوني».

واعتبر الناطق باسم الخارجية اليونانية «هذا الإجراء لن يكون متسقا مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة».

وحينها، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده وقعت الاتفاقية لـ«حماية حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي»؛ فيما قالت الرئاسة التركية إن الاتفاق الخاص بالمجال البحري جاء لـ«حماية حقوق البلدين في السيادة على المناطق البحرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من بوتين
خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي.. المنفي يتسلم رسالة خطية من ...
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا منذ يونيو
تقرير فرنسي: طرد ما لا يقل عن 5500 مهاجر من تونس نحو حدود ليبيا ...
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد تسليمه (فيديو)
البيطار يكشف لبرنامج «فلوسنا» قيمة عقد مشروع الطريق الدائري وموعد...
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر ...
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب طرابلس بسبب غزارة ......
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا ......
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)
هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)...
المزيد
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية
المنفي يناقش مع الحداد وجويلي أنشطة ومهام المنطقة العسكرية ......
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة إسبانيا
وهيبة: اجتماع المنفي مع السفراء الأوروبيين دعت له سفارة ......
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس وضواحيها
شاهد في «هنا ليبيا»: آخر تطورات المنخفض الجوي على طرابلس ......
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
المنفي يناقش «مبادرة باتيلي» مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ......
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة الظهر الأحمر
هيئة البحث والتعرف على المفقودين تعلن انتهاء العمل بمقبرة ......
المزيد