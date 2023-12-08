«النهر الصناعي»: إيقاف الإمداد المائي يومين في شرق بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، اليوم الجمعة، أنه سيجري إيقاف الإمداد المائي يومين (بداية من الأحد المقبل) في مناطق شرق مدينة بنغازي.

وأوضح الساعدي أن إيقاف الضخ سببه إجراء أعمال الترحيل والربط للخط الناقل للمياه الواقع بطريق المطار، وتنفيذ قواعد التثبيت الخرسانية، حسبما ذكرت صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

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وأضاف: «هذا العمل خاص بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ولجنة الإعمار، وجهاز النهر الصناعي لا توجد لديه أي مشاكل في إمدادات المياه».

بلدية بنغازي: المياه ستعود تدريجيا بعد انتهاء الصيانة

وصباح اليوم، أعلنت بلدية بنغازي وقف تدفق المياه عن بعض الأحياء السكنية شرق المدينة 48 ساعة، بداية من الأحد المقبل، بسبب إجراء أعمال صيانة على خط مياه رئيسي.

وأشارت إلى إجراء أعمال الترحيل والربط النهائي لخط مياه الشرب الرئيسي، قُطر 900 ملم الكائن بطريق المطار، وتركيب المحابس مع تثبيته بالخرسانة. وطمأنت البلدية المواطنين بأن تدفق المياه سوف يعود بشكل تدريجي للأحياء السكنية فور انتهاء أعمال الصيانة.