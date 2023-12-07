هبوط أرضي يبتلع سيارة بطريق الجامعة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

انقلبت سيارة، اليوم الخميس، في جزء هبط من طريق الجامعة جراء الأمطار، وفق مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية في بيان، إن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية.

حالة الطقس في ليبيا (الخميس 7 ديسمبر 2023)

وفي وقت سابق اليوم، نبه مكتب شؤون المرور المواطنين بوجود هبوط بجزء من طريق الجامعة نتيجة مياه الأمطار، مشيرًا إلى التواصل مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي للبدء في أعمال الصيانة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين إلى آخر، الخميس، على مناطق الشمال الغربي وتشمل فترة المساء الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة بداية الأسبوع على أغلب مناطق شمال ليبيا.

من إخراج السيارة من الحفرة على طريق الجامعة، 7 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

هبوط أرضي بطريق الجامعة، 7 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

من إخراج السيارة من الحفرة على طريق الجامعة، 7 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

شرطي ينظم المرور بجوار هبوط أرضي بطريق الجامعة، 7 ديسمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)