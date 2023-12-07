حالة الطقس في ليبيا (الخميس 7 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار من حين إلى آخر، اليوم الخميس، على مناطق الشمال الغربي وتشمل فترة المساء الشمال الشرقي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة بداية الأسبوع على أغلب مناطق شمال ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: سقوط أمطار من حين إلى آخر اليوم وتكون جيدة على بعض المناطق ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة ومن المتوقع أن تكون غزيرة إلى شديدة الغزارة بداية الأسبوع المقبل (يوم السبت والأحد) خاصة المناطق الواقعة غرب طرابلس وجبل نفوسة ما يؤدي إلى جريان الأودية المحلية.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية غربية وتكون يوم السبت غربية فشمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر مساء اليوم وفي بداية الأسبوع المقبل مع سقوط أمطار تصحبها خلايا من السحب الرعدية على أغلب المناطق خاصة من بنغازي إلى درنة، مما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 20 و24 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غات -غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم السبت مع احتمال سقوط أمطار على الحمادة والجفرة.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًاعلى أغلب المناطق.