ضبط مبيدات محظورة في الزويتينة سلطان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الشرطة الزراعية ضبط مبيدات محظورة يستعملها المزارعون في زراعة الخضروات بمنطقة الزويتينة سلطان.

جاء ذلك خلال حملة تفتيش على المزارع الموجودة في نطاق منطقة الزويتينة سلطان أجراها فرع جهاز الشرطة الزراعية أجدابيا، إذ جرى ضبط المبيدات المحظورة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز لم يضف مزيد التفاصيل.

والإثنين الماضي، ضبط فرع جهاز الشرطة الزراعية غات بالتعاون مع أمن المنافذ وجهاز الحرس البلدي 450 رأسا من الغنم دخلت إلى ليبيا عن طريق التهريب عبر الحدود مع الجزائر.

مبيد حشري محظور جرى ضبطه في الزويتينة سلطان، 7 ديسمبر 2023. (جهاز الشرطة الزراعية)

مبيد حشري محظور جرى ضبطه في الزويتينة سلطان، 7 ديسمبر 2023. (جهاز الشرطة الزراعية)