السفير الألماني يزور نالوت ويبحث دعم الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام سبل دعم البلديات والمشاريع التنموية للإدارة المحلية والحكم المحلي.

وقال أونماخت في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «زيارة رائعة لمدينة نالوت رفقة المنظمة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، التقيت خلالها بعميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام. قمنا بمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال دعم البلديات والمشاريع التنموية للإدارة المحلية والحكم المحلي».

بعد لقاء عقيلة.. أونماخت: مقترح باتيلي خطوة مهمة نحو تعزيز العملية السياسية

رسالة تضامن ألمانية من قرية البياضة

وزار السفير كذلك مركز تدريب وتمكين المرأة، وعبر عن إعجابه بحجم وجودة التعاون بين المركز و«GIZ». كما التقى مسؤولي جمعية الهلال الأحمر والكشافة الليبية في المركز، واختتم زيارته بجولة في المدينة القديمة. وعبر أونماخت عن امتنانه وشكره لحفاوة الاستقبال و«الضيافة الليبية الرائعة»، وفق منشوره على «إكس».

من زيارة السفير الألماني لنالوت، 6 ديسمبر 2023. (حساب السفير على منصة إكس)

من زيارة السفير الألماني لنالوت، 6 ديسمبر 2023. (حساب السفير على منصة إكس)

من زيارة السفير الألماني لنالوت، 6 ديسمبر 2023. (حساب السفير على منصة إكس)