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15 برلمانيا يعلنون تأسيس «كتلة الإصلاح النيابية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 02:20 مساء
15 برلمانيا يعلنون تأسيس «كتلة الإصلاح النيابية»
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (مجلس النواب)
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أعلن 15 عضوًا بمجلس النواب تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى «كتلة الإصلاح النيابية» بهدف «الاضطلاع بدور نيابي تشريعي ورقابي فاعل وفق أسس سليمة لاستكمال المسار نحو الانتخابات على قاعدة سليمة تضمن النجاح».

وأكد بيان التأسيس الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه التزام الكتلة البرلمانية بدعم المؤسسات الوطنية ومحاربة الفساد والوقوف ضد التدخل والوجود الأجنبي في ليبيا، وحرصها على المضي قدمًا في ترسيخ دعائم بناء دولة حديثة أساسها العدل والمساواة واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات.

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ودعت الكتلة البرلمانية جميع الأطراف السياسية والقوى الوطنية للتواصل والتشاور من أجل مشاركة سياسية فاعلة لبناء الوطن ترسخ دعائم استقراره.

والنواب الـ15 هم:
- يوسف عبدالسلام الفرجاني
- صالح عبدالكريم افحيمة
- عبدالسلام عبدالله نصية
- حسن الطاهر البرغوثي
- أسماء محمود الخوجة
- إسماعيل محمد الغول
- بشير على الأحمر
- محمد بشير الفيرس
- معاذ رافع مسعود
- عزالدين عبدالسلام قويرب
- جاب الله محمد الشيباني
- حسن صالح الزرقا
- عزالدين مصباح أبوراوي
- عبدالناصر الأمين النعاس
- مولود أبولقاسم الأسود

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