15 برلمانيا يعلنون تأسيس «كتلة الإصلاح النيابية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن 15 عضوًا بمجلس النواب تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى «كتلة الإصلاح النيابية» بهدف «الاضطلاع بدور نيابي تشريعي ورقابي فاعل وفق أسس سليمة لاستكمال المسار نحو الانتخابات على قاعدة سليمة تضمن النجاح».

وأكد بيان التأسيس الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه التزام الكتلة البرلمانية بدعم المؤسسات الوطنية ومحاربة الفساد والوقوف ضد التدخل والوجود الأجنبي في ليبيا، وحرصها على المضي قدمًا في ترسيخ دعائم بناء دولة حديثة أساسها العدل والمساواة واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات.

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ودعت الكتلة البرلمانية جميع الأطراف السياسية والقوى الوطنية للتواصل والتشاور من أجل مشاركة سياسية فاعلة لبناء الوطن ترسخ دعائم استقراره.