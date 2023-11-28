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عقيلة يرفض مشاركة الدبيبة في مبادرة «الخماسية».. ويطالب بتحديد جدول أعمالها (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 02:54 مساء
عقيلة يرفض مشاركة الدبيبة في مبادرة «الخماسية».. ويطالب بتحديد جدول أعمالها (فيديو)
عقيلة يتحدث خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء 28 نوفمبر 2023. (صورة من بث مباشر)
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رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مشاركة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بشأن اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وقال عقيلة خلال جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي: «مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو ليس طرفًا في العمل السياسي، بل هو رئيس لحكومة انتهت ولايتها، والحكومة الشرعية هي المنبثة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد».

وطالب بضرورة تحديد جدول أعمال للمبادرة الأممية. ورأى أن هذا الجدول لا بد أن ينصب على «تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة، وتحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من البرلمان».

مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات الليبية
وأكد باتيلي سعيه لدفع العملية السياسية في هذه المرحلة عبر انخراط الأطراف الخمسة الرئيسية في الحوار، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه «الكثير من المقاومة».

وفي آخر مبادراته الرامية لحل الأزمة سياسيا، كشف باتيلي، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، السبت، إعلانه في 23 نوفمبر صياغة اقتراح جديد بعد مناقشات متعمقة مع جميع الأطراف المعنية.

وقدم باتيلي محاور مبادرته، حيث طلب من جميع المسؤولين تعيين ممثلين سيكونون مسؤولين عن المشاركة نيابة عنهم في الاجتماع التحضيري الذي يهدف لمراجعة جميع النقاط العالقة التي لا تزال تمنع تنظيم الانتخابات من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة أنفسهم. ويعتقد المبعوث الأممي أن هذا يعد تقدمًا، لأنها المرة الأولى منذ فشل انتخابات ديسمبر 2021 التي يجرى فيها وضع إطار دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات.

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