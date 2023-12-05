  • Alwasat News
Atwasat

«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 01:31 مساء
«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من التضخم
صورة جوية لمدينة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

احتلت العاصمة طرابلس المركز الـ171 كأرخص المدن في العالم خلال العام 2023، على الرغم من أن التضخم رفع الأسعار في ليبيا، وفق الترتيب الجديد الذي أعدته وحدة البحث والتحليل التابعة لمجلة «إيكونوميست».

وجاءت طرابلس في المراكز الثلاثة الأخيرة بترتيب أرخص الدول قبل طهران الإيرانية ودمشق السورية، التي اعتبرها التقرير أرخص مدينة للعيش بالعالم على الرغم من ارتفاع سلة الأسعار الخاصة بها، حسب التقرير الذي وضعها في المركز الـ173 والأخير.

وجرى إجراء مسح هذا العام في الفترة بين 14 أغسطس و11 سبتمبر 2023.

مركز متدنٍ لتونس
واحتلت تونس العاصمة مركزا متدنيا بعدما تراجعت القدرة الشرائية للمواطن التونسي بشكل كبير بفعل عدم الاستقرار الاقتصادي والأزمة المالية التي تعانيها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت المدينة في المركز الـ168.

وجاءت قائمة أرخص مدن في التصنيف كالتالي: بوينس آيرس - الأرجنتين (163)، وتشيناي - الهند، ولاغوس - نيجيريا، وأحمد آباد - الهند، ولوساكا - زامبيا، وتونس، وطشقند - أوزبكستان، وكراتشي - باكستان، وطرابلس - ليبيا.

3 مدن أميركية في المقدمة
في المقابل، احتلت ثلاث مدن أميركية قائمة أغلى المدن بالعالم، وتجاوزت كل من سنغافورة (المرتبة الأولى) وزيورخ (الثانية) نيويورك الأميركية، هذا العام، لتصبحا أغلى مدن العالم للعيش.

- «ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
مرتبة متأخرة لطرابلس على مؤشر أفضل مدن العالم للعيش

وضمت القائمة: جنيف في المرتبة الثالثة إلى جانب نيويورك، وكلا من لوس أنجليس وسان فرانسيسكو. وأدت التكلفة الباهظة لملكية السيارات وأسعار البقالة إلى تقدم سنغافورة على مدن أميركية كانت تقاسمت معها المركز الأول العام الماضي، وفقا لتقرير تكلفة المعيشة العالمية.

وقفزت زيورخ من المركز السادس في العام الماضي إلى المركز الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة الفرنك السويسري، فضلا عن البقالة الباهظة الثمن، والسلع المنزلية والترفيه ذات التكلفة الغالية أيضا.

ارتفاع الأسعار عالميا
وبشكل عام، ارتفعت الأسعار العالمية بمتوسط 7.4% على أساس سنوي بالعملة المحلية، بانخفاض طفيف عن زيادة العام الماضي، البالغة 8.1%.

وجاء ترتيب أغلى مدن في العالم كالتالى: سنغافورة، وزيورخ، وجنيف، ونيويورك، وهونغ كونغ، ولوس أنجليس، وباريس، وكوبنهاغن، وسان فرانسيسكو.

ولا تزال عديد المدن في جميع أنحاء العالم تعاني أزمة تكلفة المعيشة، التي فاقمها ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين في المتوسط بـ7.4% على أساس سنوي بالعملة المحلية. ويغطي المسح 173 مدينة من المدن الكبرى في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: هل فشلت مبادرة باتيلي.. ماذا بعد؟
«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)

«بودكاست ويڤ»: مروان موسى (Kwifya X Marwan Moussa)
«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

«في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟
«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة

«فلوسنا»: النفط .. نزاع المؤسسة والوزارة
كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!

كاريكاتير خيري - «المنظومة» في ليبيا!
مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري

مقتل 85 مدنيا في غارة نفذتها «عن طريق الخطأ» مسيّرة تابعة للجيش النيجيري
دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات

دراسة: حرارة سطح الكوكب قد تزيد 1.5 درجة مئوية خلال 7 سنوات
الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم

الاحتلال يرفض السماح للأطفال المقدسيين المحررين باستكمال دراستهم
ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة

الاحتلال يطلب من منظمة الصحة العالمية إخلاء مستودع طبي بجنوب غزة
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
ارتفاع هامشي للدولار في السوق الرسمية
تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» و«الرياح»
تقرير دولي: خطط ليبية لتنمية قدرة شبكة الكهرباء بـ«الشمس» ...
هل تستمر تبعية شركة الجوف للدولة؟.. سؤال حائر بين عون والدبيبة
هل تستمر تبعية شركة الجوف للدولة؟.. سؤال حائر بين عون والدبيبة
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق الموازي يتجاوز 15 مليار دينار
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع كبير للدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
المزيد
حكومة حماد تتفاوض مع شركة صينية لإنشاء مشاريع في عدد من البلديات
حكومة حماد تتفاوض مع شركة صينية لإنشاء مشاريع في عدد من ......
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من التضخم
«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من ......
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. والإنفاق الموازي يتجاوز 15 مليار دينار
الدبيبة: أداء السلطة التشريعية سبب الانقسام السياسي.. ......
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها
بالفيديو: بوروندي تطلب خفض فائدة قرض ليبي.. والدبيبة يلغيها...
المزيد