«إيكونوميست»: طرابلس ضمن أرخص المدن في العالم على الرغم من التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

احتلت العاصمة طرابلس المركز الـ171 كأرخص المدن في العالم خلال العام 2023، على الرغم من أن التضخم رفع الأسعار في ليبيا، وفق الترتيب الجديد الذي أعدته وحدة البحث والتحليل التابعة لمجلة «إيكونوميست».

وجاءت طرابلس في المراكز الثلاثة الأخيرة بترتيب أرخص الدول قبل طهران الإيرانية ودمشق السورية، التي اعتبرها التقرير أرخص مدينة للعيش بالعالم على الرغم من ارتفاع سلة الأسعار الخاصة بها، حسب التقرير الذي وضعها في المركز الـ173 والأخير.

وجرى إجراء مسح هذا العام في الفترة بين 14 أغسطس و11 سبتمبر 2023.

مركز متدنٍ لتونس

واحتلت تونس العاصمة مركزا متدنيا بعدما تراجعت القدرة الشرائية للمواطن التونسي بشكل كبير بفعل عدم الاستقرار الاقتصادي والأزمة المالية التي تعانيها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت المدينة في المركز الـ168.

وجاءت قائمة أرخص مدن في التصنيف كالتالي: بوينس آيرس - الأرجنتين (163)، وتشيناي - الهند، ولاغوس - نيجيريا، وأحمد آباد - الهند، ولوساكا - زامبيا، وتونس، وطشقند - أوزبكستان، وكراتشي - باكستان، وطرابلس - ليبيا.

3 مدن أميركية في المقدمة

في المقابل، احتلت ثلاث مدن أميركية قائمة أغلى المدن بالعالم، وتجاوزت كل من سنغافورة (المرتبة الأولى) وزيورخ (الثانية) نيويورك الأميركية، هذا العام، لتصبحا أغلى مدن العالم للعيش.

- «ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم

مرتبة متأخرة لطرابلس على مؤشر أفضل مدن العالم للعيش

وضمت القائمة: جنيف في المرتبة الثالثة إلى جانب نيويورك، وكلا من لوس أنجليس وسان فرانسيسكو. وأدت التكلفة الباهظة لملكية السيارات وأسعار البقالة إلى تقدم سنغافورة على مدن أميركية كانت تقاسمت معها المركز الأول العام الماضي، وفقا لتقرير تكلفة المعيشة العالمية.

وقفزت زيورخ من المركز السادس في العام الماضي إلى المركز الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة الفرنك السويسري، فضلا عن البقالة الباهظة الثمن، والسلع المنزلية والترفيه ذات التكلفة الغالية أيضا.

ارتفاع الأسعار عالميا

وبشكل عام، ارتفعت الأسعار العالمية بمتوسط 7.4% على أساس سنوي بالعملة المحلية، بانخفاض طفيف عن زيادة العام الماضي، البالغة 8.1%.

وجاء ترتيب أغلى مدن في العالم كالتالى: سنغافورة، وزيورخ، وجنيف، ونيويورك، وهونغ كونغ، ولوس أنجليس، وباريس، وكوبنهاغن، وسان فرانسيسكو.

ولا تزال عديد المدن في جميع أنحاء العالم تعاني أزمة تكلفة المعيشة، التي فاقمها ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين في المتوسط بـ7.4% على أساس سنوي بالعملة المحلية. ويغطي المسح 173 مدينة من المدن الكبرى في العالم.