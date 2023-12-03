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الدبيبة: لا بد أن يكون هدفنا جميعًا إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 08:13 مساء
الدبيبة: لا بد أن يكون هدفنا جميعًا إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا
لقاء الدبيبة مع وفد أعيان الزنتان بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الأحد 3 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة «ضرورة أن يكون هدفنا جميعًا إجراء الانتخابات وإصدار دستور دائم لليبيا لضمان استقرارها»، مرحبًا بالدور الاجتماعي وجهود جميع المدن والقبائل الليبية من أجل استقرار البلاد، وفق منصة «حكومتنا».

جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه اليوم الأحد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس وفدًا من أعيان الزنتان بحضور وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعيان الزنتان أكدوا خلال كلماتهم في اللقاء، «ضرورة وحدة البلاد واستقرارها ودعم الجهود الوطنية لإجراء الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة».

وأضافت المنصة أن الدبيبة ناقش مع وفد أعيان الزنتان عددًا من الملفات المحلية والخدمية، ودعم الإدارة المحلية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين.

لقاء الدبيبة مع وفد أعيان الزنتان بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الأحد 3 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وفد أعيان الزنتان بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الأحد 3 ديسمبر 2023. (حكومتنا)
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