ضبط أسلاك ومعدات لشركة الكهرباء في مزرعة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء التحري بالإدارة العامة للشرطة الكهربائية أسلاكًا ومعدات تخص الشركة العامة للكهرباء داخل مزرعة في منطقة الخلة بالعاصمة طرابلس.

ووردت معلومات إلى الإدارة حول وجود المسروقات في المزرعة، حيث داهمها أعضاء التحري بالتعاون مع قوة أمنية، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وأوقف أعضاء التحري صاحب المزرعة، وصادروا الأسلاك والمعدات الخاصة بشركة الكهرباء، كما اتُخِذت الإجراءات القانونية بخصوص الواقعة، وأحيل الموقوف إلى مكتب النائب العام.