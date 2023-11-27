اللافي يبحث مع سفير تونس تطورات المشهد السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الاثتين، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، تطورات المشهد السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد اللافي دعمه ومتابعته أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والتي من بينها أعمال اللجنة العليا المشتركة الليبية التونسية، بحسب بيان نشره المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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وناقس الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة والعمل على تنسيق المواقف المشتركة.

تونس تؤكد دعمها جهود الحل السياسي التي يقودها المجلس الرئاسي

ونقل البيان عن السفير التونسي تأكيده دعم بلاده لجهود الحل السياسي التي يقودها المجلس الرئاسي في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمشروع المصالحة الوطنية الذي يعتبر أحد أهم عوامل الاستقرار في البلاد.

وتترقب الأوساط السياسية الليبية مصير اجتماع لمبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، يُمكن أن تكسر حالة الجمود الذي يصيب المشهد السياسي لإجراء الانتخابات، لكنها تواجه اعتراضًا من بعض الجهات خاصة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.