بدء إنشاء محطة كهرباء وديان تراغن جنوب غرب ليبيا...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، البدء في مشروع إنشاء محطة وديان تراغن جنوب غرب ليبيا «جهد 11/66 - خلية واحدة Tf»، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».
وأوضحت الشركة أن إنشاء محطة وديان وداي تراغن يهدف إلى دعم الشبكة الكهربائية، والعمل على تحسين التيار الكهربائي في المنطقة الزراعية بمناطق وديان تراغن وغدوة.
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وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن أعمال إنشاء المحطة تجرى تحت إشراف دائرة الأعمال المدنية بإدارة مشروعات التوزيع الجنوبية التابعة لها.
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