باتيلي يستمع إلى مقترحات وفد قبائل ورفلة بشأن العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

استمع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي إلى آراء ومقترحات قدمها وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد بشأن دفع العملية السياسية قُدمًا وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا)، إنه استقبل اليوم في طرابلس وفدًا من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد بقيادة رئيسه الشيخ عقيلة نجم.

وأضاف المبعوث الأممي أن الوفد شاركه تطلعاتهم إلى ليبيا موحدة مستقرة وذات سيادة. في حين جدد باتيلي التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون للوصول إلى تسوية توافقية حول القوانين الانتخابية.

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وشدد باتيلي أيضًا على مسؤولية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة كمواطنين وقادة اجتماعيين في المساهمة في خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية في ظل حكومة موحدة.

وأمس الإثنين، التقى باتيلي قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، واتفقا على «مواصلة الجهود المشتركة، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، بحسب منشور عبر منصة «إكس».

وأول أمس الأحد، اجتمع المبعوث الأممي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق مع صالح على «ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات، للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية».

جانب من لقاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا وفدا من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (حساب باتيلي على إكس)

جانب من لقاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا وفدا من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (حساب باتيلي على إكس)

جانب من لقاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا وفدا من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (حساب باتيلي على إكس)