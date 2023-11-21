ضبط أشخاص يضايقون الطالبات أمام عدد من المدارس بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن المرج، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في ظاهرة المعاكسات أمام المدارس بالمدينة، منوهة باستمرار الحملة الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة أمام المدارس، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت المديرية استمرار حملة مكافحة ظاهرة المعاكسات أمام المدارس في المدينة والتي ينفذها قسم النجدة التابع للمديرية.

- ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج

وأوضحت أن «قسم النجدة قام اليوم الثلاثاء بضبط عدد من الأشخاص يقومون بمعاكسة ومضايقة الطالبات أمام عدد من المدارس»، مؤكدة «حجزهم داخل قسم النجدة وحلاقة رؤوسهم وتوقيع تعهُّد بعدم تكرار هذا الفعل المشين والمنافي للأخلاق والآداب العامة».