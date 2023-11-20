في أول زيارة لبنغازي.. سفير بريطانيا يجري مناقشات سياسية في مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى سفير المملكة المتحدة في ليبيا مارتن لونغدن أول زيارة لمجلس النواب في مدينة بنغازي منذ تكليفه بمهامه خلفًا للسفيرة السابقة كارولين هورندال التقى خلالها رؤساء اللجان الدائمة والنائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة تطرقت إلى ملفات سياسية، على رأسها ملف القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة.

في اللقاء الأول، اجتمع سفير بريطانيا مع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلي زايد هدية، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية عيسى العريبي، ورئيس لجنة الصحة نصرالدين مهنا، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بدر النحيب، ومقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد تامر، وعضو لجنة شؤون النازحين والمهجرين أبوصلاح شلبي.

مجلس النواب يحتج على موقف بريطانيا من الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني

وأفاد بيان نشره مجلس النواب، عبر موقعه الإلكتروني، بأن النواب هنأوا مارتن لونغدن بمناسبة تكليفه سفيرًا للمملكة المتحدة لدى ليبيا، معربين عن احتجاج مجلس النواب بشأن موقف المملكة المتحدة من حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما إصدار مجلس النواب القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة «6+6»، مشيرًا إلى «عدم تعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي بجدية من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».

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مجلس النواب يطالب بريطانيا بدعم جهود تشكيل حكومة موحدة

وطالب أعضاء مجلس النواب المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهوده في تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي لقاء آخر، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة سفير المملكة المتحدة الجديد، وبحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل إنجاح المسار السياسي والدستوري للدفع قدمًا بالعملية السياسية للوصول إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بحث تسهيل إجراءات حصول الليبيين على تأشيرة بريطانيا

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، في مقدمتها تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمواطن الليبي للمملكة المتحدة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب بيان منفصل لمجلس النواب.

والتقى مارتن لونغدن، في وقت سابق اليوم، قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر وبحثا «آخر المستجدات السياسية في ليبيا»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للقيادة العامة.

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة يستقبل سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (مجلس النواب)

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة يستقبل سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن، الإثنين 20 نوفمبر 2023 (مجلس النواب)