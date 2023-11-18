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تكالة يبحث أوضاع الجالية الليبية في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 10:22 مساء
تكالة يبحث أوضاع الجالية الليبية في أميركا
لقاء تكالة مع رعايا ليبيين في واشنطن، 17 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أوضاع الجالية الليبية في الولايات المتحدة وذلك ضمن جدول أعمال زيارته إلى واشنطن والتي بدأت منذ الإثنين الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، إن تكالة التقى أمس الجمعة أبناء الجالية الليبية بالولايات المتحدة، حيث بحث الأوضاع السياسية في ليبيا، فضلًا عن الدور السياسي الذي تستطيع الجالية الاضطلاع به لتعزيز التواصل بين البلدين.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لتكالة من أعضاء مجلس الدولة جمعة الشاوش وحسن حبيب ومحمد معزب والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية في واشنطن الفضيل السنوسي.

مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن
تكالة يبحث مع مسؤولين أميركيين ودوليين برامج إعادة الإعمار في ليبيا
تكالة يبحث مع محللين تشريعيين أميركيين الأزمة الليبية
تكالة ونورلاند يناقشان في واشنطن «مبادرة باتيلي» لتسوية الأزمة الليبية

لقاءات تكالة في واشنطن
والتقى تكالة في واشنطن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس وبحث معهما المبادرة المرتقبة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا التي يعتزم إعلانها خلال الأيام المقبلة.

واستعرض اجتماع لوفد مجلس الدولة مع مسؤولين في المعهد الجمهوري الدولي الاستراتيجيات المطروحة للاستثمار والتنمية، مع التطرق إلى الواجهة الاقتصادية التي تتميز بها ليبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تشجيع الشركات الأميركية لزيادة الاستثمار في ليبيا.

وفي لقاء آخر مع مسؤولين بالبنك الدولي ناقش وفد المجلس الأعلى للدولة كيفية دعم البنك لليبيا في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.

أما الاجتماع مع مسؤولي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فتطرق إلى كيفية تعزيز التنمية وإعادة الإعمار في البلاد وفي المناطق الجنوبية بشكل خاص، وأهم الأعمال المستهدفة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ عدة مشاريع في مختلف أنحاء ليبيا بهدف إعادة الإعمار وتعزيز البنية التحتية ودعم الاستقرار في البلاد.

لقاء تكالة مع رعايا ليبيين في واشنطن، 17 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رعايا ليبيين في واشنطن، 17 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)
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