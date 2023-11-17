«حكومة الوحدة» توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

وقع نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف، حسين القطراني، مع الممثلة والمديرة القُطرية لبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا، ميساء الغرباوي، مذكرة تفاهم من أجل تنمية القطاع الزراعي والمناطق ذات الدخل المحدود، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

واجتمع القطراني، أمس الخميس، مع الممثلة والمديرة القُطرية لبرنامج الغذاء العالمي بليبيا، والوفد المرافق بديوان وزارة الزراعة في طرابلس، بحضور عدد من رؤساء المراكز والإدارات والمكاتب بالوزارة.

وقالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي، وجرى خلاله توقيع مذكرة وتفاهم بعنوان «تعزيز التعاون لتنمية القدرة على الصمود والتكيف عبر النظم الغذائية الوطنية» بين الطرفين.

أهداف مذكرة التفاهم

وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى «تنمية المناطق ذات الدخل المحدود، ورفع مستوى معيشة المواطنين فيها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي التي يحتاجها المزارعون والمربون في تلك المناطق، وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه المزارعين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة والأمن الغذائي وفق التغيرات المناخية، والتكيف معها».

- محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تتطلع للاستثمار في الزراعة المحلية

- بعد تعليق مشاركتها لسنوات.. حسين القطراني يعلن إعادة حق التصويت لليبيا بمنظمة «فاو»

- القطراني يبحث تنفيذ اتفاقية مع «فاو»

بينما بيّن برنامج الغذاء العالمي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى «معالجة الأسباب الجذرية للأمن الغذائي، وتعزيز التنمية المرنة والتكيفية للنظم الغذائية الوطنية، وتمثل فصلاً جديداً في شراكة مثمرة من خلال توفير إطار لبرنامج الأغذية العالمي، لمواصلة تقديم الدعم الفني للحكومة في تصميم إستراتيجية الأمن الغذائي المقبلة».

وأكد البرنامج، في بيان نشرته صفحة الأمم المتحدة في ليبيا على «فيسبوك»، أن مذكرة التفاهم تعكس اهتماما مشتركا بتنفيذ التدخلات في عدة مجالات مثل: تعزيز قدرة الحكومة في مجالات عدة مثل جمع البيانات وتحليلها، وتحسين الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة إنتاجيتهم وجاهزيتهم للأسواق، وتعزيز النظم الغذائية المرنة والقادرة على التكيف، وتسهيل التعاون الفني بين دول الجنوب العالمي (التعاون فيما بين بلدان الجنوب)، وتعزيز القدرات الوطنية، للحد من انعدام الأمن الغذائي على المستوى المشترك بين الوزارات.

ربط قطاع الزراعة مع المنظمات الدولية المتخصصة

وقالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إن القطراني «رحب بالاتفاقية، وأكد ربط علاقات التواصل والتعاون بين القطاع والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال النظم الغذائية». بينما لفت برنامج الغذاء العالمي إلى أن «مذكرة التفاهم ستعتمد على الإنجازات المشتركة السابقة، بما في ذلك المعالم مثل التقييم الزراعي في فزان، وهي أول دراسة للقطاع الزراعي منذ العام 2006».

القطراني يوقع على مذكرة التفاهم مع الممثلة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (الأمم المتحدة في ليبيا)

لقاء القطراني مع الممثلة القطرية لبرنامج الغذاء العالمي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (الأمم المتحدة في ليبيا)