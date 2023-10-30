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محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تتطلع للاستثمار في الزراعة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 09:37 مساء
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تتطلع للاستثمار في الزراعة المحلية
اجتماع القطراني وأبوفناس بمقر وزارة الزراعي في طرابلس، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
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تتطلع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، إلى الاستثمار في قطاع الزراعة المحلية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن نهج جديد تطمح من خلاله المحفظة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، إلى تعزيز استثماراتها في الداخل.

والتقى رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، اليوم الإثنين، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الزراعة المكلف علي القطراني، لبحث أوجه التعاون بين المحفظة والوزارة.

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وقالت المحفظة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء «يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها المحفظة تنفيذاً لخطة عملها بشأن إعطاء الأولوية للاستثمار في الداخل بالاقتصاد الليبي وفي مقدمتها قطاع الزراعة، مع الاهتمام والمحافظة في ذات الوقت بالاستثمارات في القارة الأفريقية ومعالجة ما قد يواجهها من صعوبات».

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات التعاون وتحديد المشاريع التي يمكن تخصيصها من طرف الوزارة للاستثمار فيها من قبل المحفظة».

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الزراعة في طرابلس كل من رئيس اللجنة الاستشارية العليا بالمحفظة الطاهر بالخير، وعضو اللجنة عبدالحليم المجراب، وعدد من المسؤولين في الوزارة والجهات التابعة لها.

اجتماع القطراني وأبوفناس بمقر وزارة الزراعي في طرابلس، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
اجتماع القطراني وأبوفناس بمقر وزارة الزراعي في طرابلس، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
اجتماع القطراني وأبوفناس بمقر وزارة الزراعي في طرابلس، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
اجتماع القطراني وأبوفناس بمقر وزارة الزراعي في طرابلس، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
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