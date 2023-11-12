القبض على متهم أطلق النار على مواطن بسيدي يونس في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت عناصر مركز شرطة رأس اعبيدة، التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على شخص أطلق النار على آخر، وأصابه في البطن.

وأوضحت المديرية اليوم الأحد أن ضبط المتهم جرى بعد أقل من 24 ساعة من الشكوى، التي جاء مفادها أن شخصا أطلق النار على مواطن بواسطة سلاح ناري، مما أدى إلى دخوله المستشفى، وذلك في منطقة سيدي يونس.

المجني عليه يعالج في مستشفى الجلاء

ونقل المصاب إلى مستشفى الجلاء، الذي انتقل إليه مناوب التحقيق من أجل إثبات الواقعة، بينما أصدر رئيس مركز شرطة رأس اعبيدة، المقدم عمر البشتي، تعليماته بتحديد هوية الجاني ومحل سكنه، وضبطه.

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وجرى استدراج المتهم من قِبل أعضاء التحريات، والقبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، ثم جرى الانتقال به إلى المركز. وبالاستدلال معه، تبين أنه يُدعى «م ب ف»، واعترف بأنه من أطلق النار على المجني عليه بسبب خلاف بينهما، فاتخذت الإجراءات القانونية معه، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

السلاح المستخدم في حادث بمنطقة سيدي يونس في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)

سيارة المتهم بإطلاق النار في سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)

المتهم بإصابة شخص بعيار ناري فيمنطقة سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)