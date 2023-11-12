  • Alwasat News
Atwasat

القبض على متهم أطلق النار على مواطن بسيدي يونس في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 11:32 صباحا
القبض على متهم أطلق النار على مواطن بسيدي يونس في بنغازي
المتهم بإصابة شخص بعيار ناري فيمنطقة سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

ألقت عناصر مركز شرطة رأس اعبيدة، التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على شخص أطلق النار على آخر، وأصابه في البطن.

وأوضحت المديرية اليوم الأحد أن ضبط المتهم جرى بعد أقل من 24 ساعة من الشكوى، التي جاء مفادها أن شخصا أطلق النار على مواطن بواسطة سلاح ناري، مما أدى إلى دخوله المستشفى، وذلك في منطقة سيدي يونس.

المجني عليه يعالج في مستشفى الجلاء
ونقل المصاب إلى مستشفى الجلاء، الذي انتقل إليه مناوب التحقيق من أجل إثبات الواقعة، بينما أصدر رئيس مركز شرطة رأس اعبيدة، المقدم عمر البشتي، تعليماته بتحديد هوية الجاني ومحل سكنه، وضبطه.

- وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم بسرت
- مديرية أمن بنغازي: القبض على بنغالي خطف 3 عمال من أبناء بلده
- مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار

وجرى استدراج المتهم من قِبل أعضاء التحريات، والقبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، ثم جرى الانتقال به إلى المركز. وبالاستدلال معه، تبين أنه يُدعى «م ب ف»، واعترف بأنه من أطلق النار على المجني عليه بسبب خلاف بينهما، فاتخذت الإجراءات القانونية معه، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

السلاح المستخدم في حادث بمنطقة سيدي يونس في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
السلاح المستخدم في حادث بمنطقة سيدي يونس في بنغازي (مديرية أمن بنغازي)
سيارة المتهم بإطلاق النار في سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)
سيارة المتهم بإطلاق النار في سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)
المتهم بإصابة شخص بعيار ناري فيمنطقة سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)
المتهم بإصابة شخص بعيار ناري فيمنطقة سيدي يونس ببنغازي (مديرية أمن بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!

كاريكاتير حليم - هدنة «موقتة» في غزة!
في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في الشوارع بلا رعاية طبية»

في اليوم الـ38 للعدوان.. آلاف الفلسطينيين محاصرون في المستشفيات وآخرون باتوا «في...
وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء والكلاب الضالة نهشت بعضهم

وزيرة الصحة الفلسطينية: 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة مستشفى الشفاء ...
محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي
ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609 أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 11180 شهيدًا بينهم 4609...
«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

«ميتشو»: المنتخب الوطني جاهز لمواجهة إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)
الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في «فرانكفورت»

الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي تتحدث للمرة الأولى منذ إلغاء حفل توزيع جوائزها في ...
كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - القانون الدولي الإنساني
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما

«الخفافيش» تسقط بالخمسة أمام ريال مدريد وتعيد سيناريو مخيفا منذ 34 عاما
«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»

«تسلا» تمنع عملية إعادة البيع لملاك «سايبر تراك»
ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب

ليبيا والقضية الفلسطينية.. تاريخ فاعل وحاضر غائب
شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال

شاهد.. «في التسعين» يتطرق إلى رسائل اتحاد الكرة «المبطنة».. ونجم: ارتجال
بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات

بينهم كوريان وصيني.. فيتنام تحكم بإعدام 18 شخصا لاتجارهم في المخدرات
الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة

الأمم المتحدة تعلن استشهاد «عدد كبير» في قصف إسرائيلي على مقر لها في غزة
إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة

إيقاف 4 لاعبين وغرامات مالية على أندية في الدوري الليبي بعد الجولة الثالثة
رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة

رسالة من نجمة هوليوود في أكبر مظاهرة لدعم غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (13 نوفمبر 2023)
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (13 ...
نصية: البعثة الأممية ترحب بالقوانين الانتخابية.. والمشكلة في تشكيل الحكومة الجديدة
نصية: البعثة الأممية ترحب بالقوانين الانتخابية.. والمشكلة في ...
الإمداد الطبي في طرابلس: مخازن المنطقة الشرقية تسلمت أدوية السكري وضمور العضلات
الإمداد الطبي في طرابلس: مخازن المنطقة الشرقية تسلمت أدوية السكري...
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم الوحدات العسكرية
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم ...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا خسائر
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
حماد: خطط تنموية ضخمة في قطاع النفط
حماد: خطط تنموية ضخمة في قطاع النفط...
إجراء 14 جراحة قلب في سرت.. ونداء عاجل إلى حكومتي الدبيبة وحماد
إجراء 14 جراحة قلب في سرت.. ونداء عاجل إلى حكومتي الدبيبة ......
البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» في غزة
البعثة الأممية: دقيقة صمت وتنكيس الأعلام على ضحايا «أونروا» ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» بزوارة.. ولا خسائر
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سقوط قذيفة على مقر «إيني» ......
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية تنظيم الوحدات العسكرية
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يبحث مع الحداد آلية ......
المزيد