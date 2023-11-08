«القابضة للاتصالات» تبحث تنفيذ مشروع شبكة البيانات الحكومية الآمنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت الشركة القابضة للاتصالات تنفيذ مشروع «شبكة البيانات الحكومية الآمنة»، وذلك في إطار بناء «الدولة الرقمية» وحماية بيانات المؤسسات والشركات، ضمن خطة الأمن السيبراني والوصول لـ«دولة بلا ورق».

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الثلاثاء مع فريق المشروع بشركة «الجيل الجديد» للتقنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات.

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وتضمن الاجتماع عرضًا مرئيًا لآخر مستجدات المشروع، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، وإيجاد حلول لهذه العراقيل.

وأشارت الشركة القابضة للاتصالات إلى أن المشروع الاستراتيجي يهدف إلى توفير بنية تحتية للاتصالات للمؤسسات والقطاعات الحكومية في ليبيا، والمساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الرقمية في البلاد.

جانب من اجتماع للشركة القابضة للاتصالات مع فريق مشروع «شبكة البيانات الحكومية الآمنة»، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من اجتماع للشركة القابضة للاتصالات مع فريق مشروع «شبكة البيانات الحكومية الآمنة»، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

عرض مرئي خلال اجتماع للشركة القابضة للاتصالات مع فريق مشروع «شبكة البيانات الحكومية الآمنة»، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)

جانب من اجتماع للشركة القابضة للاتصالات مع فريق مشروع «شبكة البيانات الحكومية الآمنة»، الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 (صفحة الشركة على فيسبوك)