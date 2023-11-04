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تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 10:30 مساء
تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي
تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي، 4 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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تتواصل أعمال تجهيز الرافعة الخاصة بمشروع محطة تحويل حي السلام بمدينة بنغازي جهد «220 ك.ف» تمهيدًا للبدء في أعمال التركيب، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن الأعمال تجري تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وذلك في إطار خطط تطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت
«الكهرباء» تواصل صيانة خط أجدابيا - جالو جهد 220 كيلوفولت

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استكمال تركيب محول «220/400 ك.ف» داخل محطة تحويل خليج سرت.

تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي، 4 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي، 4 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي، 4 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
تجهيز رافعة خاصة بمشروع محطة حي السلام في بنغازي، 4 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)
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