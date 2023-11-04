استكمال تركيب محول بمحطة خليج سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل العمل على استكمال تركيب محول «220/400 ك.ف» داخل محطة تحويل خليج سرت.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن المحول سيكون جاهزًا للشحن قريبًا بعد تجميع ملحقاته بالكامل، وذلك ضمن جهود تجديد معدات محطة خليج سرت لتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية.

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وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال نفذها فنيون ومهندسون تابعون لإدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة بشركة الكهرباء.

من أعمال تركيب محول بمحطة خليج سرت، 4 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)