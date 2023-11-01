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شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا قال مشاركون دوليون في مؤتمر إعادة إعمار درنة؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:37 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا قال مشاركون دوليون في مؤتمر إعادة إعمار درنة؟
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 1 نوفمبر 2023
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تابعت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة بمشاركة أكثر من 162 شركة من 26 دولة من دول العالم بمدينة درنة.

وتحدث ممثلو عدد من الشركات المشاركة في المؤتمر لقناة «الوسط» عن الأهداف من وراء المؤتمر، سواء من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو إصلاح المنشآت والمناطق المتضررة، مشيرين إلى أهمية البُعد العربي والإقليمي في جهود إعادة الإعمار من خلال مشاركة شركات من مختلف الجنسيات.

وأكد بعض المشاركين دور الشركات الأجنبية، واستعدادها لمساندة الدولة الليبية، وتلبية كامل مطالب الجهات الليبية، لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، لافتين إلى إنجاز الترتيبات اللازمة، خاصة الأمنية، لحضور الفعالية في وقت قياسي.

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حضر افتتاح فعاليات المؤتمر، التي تقام بمدينة درنة تحت شعار «معا ستزهر من جديد»، قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية التابعين لـ«القيادة العامة»، بينما لم يحضر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الافتتاح.

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