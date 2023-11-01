بمشاركة أكثر من 162 شركة.. حفتر يفتتح مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة بمشاركة أكثر من 162 شركة من 26 دولة من دول العالم بمدينة درنة، وفق ما أعلنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر افتتاح فعاليات المؤتمر، التي تقام بمدينة درنة تحت شعار «معا ستزهر من جديد»، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية التابعين لـ«القيادة العامة»، بينما لم يحضر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الافتتاح.

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وقال الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة «يمثل ثقتها في ضرورة الإعمار، والاستجابة الإنسانية السريعة لاحتياجات المواطنين في المدن والمناطق المتضررة، بما يحقق الاستقرار».

أهداف المؤتمر

وأضافت: «المؤتمر يتطلع لحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل إعادة الإعمار، وذلك تلبية لأهداف المؤتمر المتمثلة في تحقيق المطالب الشعبية لأهالي درنة والمناطق والمدن المتضررة بشأن إعمار المدن على يد شركات عالمية خبيرة في تنمية البنى التحتية وفقا للخطط الإستراتيجية والمستدامة والمبتكرة، وعقد شراكات مستمرة مع الشركات الدولية، وبلورة وتطوير إستراتيجيات وطنية استشرافية، لمواجهة الأزمات والكوارث المستقبلية».

وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن فعاليات المؤتمر تنقسم إلى «ثلاثة محاور: علمي وتنموي واستشرافي، ويستهدف عدة جهات، منها الشركات المتخصصة الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، وبيوت الخبرة، والمراكز البحثية والغرف التجارية، والسفراء والملحقون التجاريون».

افتتاح مؤتمر إعمار درنة والمناطق المنكوبة، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

افتتاح مؤتمر إعمار درنة والمناطق المنكوبة، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)