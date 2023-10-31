70 ممثلا عن شركات دولية وعربية يصلون بنغازي للمشاركة في مؤتمر إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى مطار بنينا الدولي فجر الثلاثاء رحلة تحمل على متنها أكثر من 70 ممثلًا عن شركات دولية وعربية للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وتمثل هذه الشركات دول الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والبرتغال والإمارات وتركيا ورومانيا وفرنسا وبيلاروسيا، وفق بيان مقتضب صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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كما وصل أيضًا نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز والسفير التركي إلى ليبيا كنعان يلمز على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة بنغازي للمشاركة في المؤتمر.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي وذلك بعد تأجيل انعقاده من 10 أكتوبر الجاري لـ«أسباب لوجستية»، ومن أجل منح الشركات «الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار»، وفق ما أفادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وصول نائب وزير الخارجية التركي والسفير التركي إلى بنغازي، 31 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

وصول نائب وزير الخارجية التركي والسفير التركي إلى بنغازي، 31 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

وصول نائب وزير الخارجية التركي والسفير التركي إلى بنغازي، 31 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

ممثلو شركات عربية ودولية يصلون مطار بنينا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة، 31 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

ممثلو شركات عربية ودولية يصلون مطار بنينا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة، 31 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

ممثلو شركات عربية ودولية يصلون مطار بنينا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة، 31 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)