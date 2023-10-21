بدء التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة يوم الجمعة زيارة تفقدية للمدينة التي ستستضيف فعاليات اليوم الأول من المؤتمر.

واطلعت اللجنة خلال جولتها الميدانية على تجهيزات مقر انعقاد المؤتمر والاستعدادات الجارية لاستقبال الوفود الدولية، وأبدت بعض الملاحظات والتعديلات على المقر الذي سيعقد به المؤتمر، وأعربت اللجنة عن شكرها وامتنانها لرئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية بدرنة على دعمهم لجهود التحضيرات للمؤتمر.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي.

شوبار: ميزانية ليبيا تكفي إعادة إعمار درنة.. والمشكلة في سرقتها

لكن الناطق باسم «مبادرة القوى الوطنية الليبية» محمد شوبار قال إن الميزانية الليبية كافية لمواجهة تبعات كارثة العاصفة «دانيال» التي ضربت مدينة درنة والمنطقة الشرقية، «لكن الميزانيات تعرضت للنهب والسرقة».

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وفي تصريحات لبرنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط WTV»، الجمعة، ذكر شوبار أن المجتمعين الليبي والدولي فقدا الثقة في المسؤولين الليبيين، سواء في حكومة الشرق أو الغرب. وتابع: «كارثة درنة خير دليل على أن السلطات فاشلة ولم تستطع مواجهة الأزمة وكانت هناك احتياجات لم تُلبَ حتى أن الموسم الدراسي لم يبدأ في درنة».