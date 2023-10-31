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استمرار وصول المشاركين في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 09:37 مساء
استمرار وصول المشاركين في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي
وصول مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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يستمر وصول الوفود من ممثلي ومندوبي الشركات الأجنبية للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المنكوبة بالجبل الأخضر شرق ليبيا، الذي ستنظمه الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقيادة العامة يومي الأربعاء والخميس.

ويشهد مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي وصول طائرات الوفود المشاركة بمؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة والذي ينعقد يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بمدينتي درنة وبنغازي، تحت شعار «معًا ستزهر من جديد» وفق ما نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

أفكار إعادة الإعمار
وقالت الحكومة إن وفود ومهندسي ومديري كبرى الشركات العالمية في مجال إعادة الإعمار والصيانة يشاركون «من أجل طرح أفكارهم في مدينة درنة الياسمين خلال فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة».

وأكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن اللجنة المنظمة للمؤتمر والمكلفة من رئيس الوزراء أسامة حماد تواصل استقبال جميع الوفود وممثلي الشركات الأجنبية، ونقلهم إلى مقر إقامتهم استعدادًا لانعقاد المؤتمر يوم الغد، مشيرة إلى أن «المؤتمر سيعقد بمشاركة أكثر من 180 شركة دولية وعربية وعدد من السفراء والدبلوماسيين».

- نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي
- حكومة حماد تحث روسيا على إعادة فتح قنصليتها في بنغازي
- 70 ممثلا عن شركات دولية وعربية يصلون بنغازي للمشاركة في مؤتمر إعمار درنة

وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إن «أكثر من 130 مشاركًا من دول الجوار تونس والجزائر والمغرب يصلون مدينة بنغازي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للإعمار»، منوهة باستمرار «الرحلات الجوية من جميع دول العالم في الوصول لمطار بنينا الدولي ببنغازي».

مشاركة روسية وتركية في مؤتمر إعمار درنة
كما أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن تركيا تشارك في فعاليات المؤتمر «بتمثيل دبلوماسي عالي المستوى.. بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز والسفير التركي كنعان يلماز» اللذان وصلا بنغازي رفقة وفد دبلوماسي مساء أمس الإثنين قادمين من طرابلس.

ووصل أيضًا بنغازي اليوم سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، الذي اجتمع بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في المدينة مع الوزير المفوض عبدالهادي الحويج وناقش إعادة فتح القنصلية الروسية في بنغازي.

وصول مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
وصول مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
وصول مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
وصول مجموعة من الوفود المشاركة في مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة إلى بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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