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نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 08:16 مساء
نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي
نائب وزير الخارجية التركي أثناء نزوله بمطار بنينا في بنغازي، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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وصل نائب وزير الخارجية التركي السفير أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي مساء أمس الإثنين قادمًا من العاصمة طرابلس، على رأس وفد رفيع المستوى يضم سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز وعددًا من المسؤولين بوزارة الخارجية التركية.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة الوفد التركي إلى مدينة بنغازي تأتي «للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة المقام من الحكومة والقيادة العامة».

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وقبل بنغازي، زار نائب وزير الخارجية التركي طرابلس حيث التقى كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي
ومن المقرر أن يعيد نائب وزير الخارجية التركي فتح القنصلية العامة لبلاده في مدينة بنغازي، للشروع في تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لانطلاق عملها، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أمس الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان يوم السبت إن زيارة السفير أحمد يلدز إلى بنغازي سيناقش خلالها مع المسؤولون هناك تداعيات كارثة العاصفة «دانيال» التي تسببت في دمار هائل بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

سفير تركيا لدى ليبيا أثناء نزوله بمطار بنينا في بنغازي، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
سفير تركيا لدى ليبيا أثناء نزوله بمطار بنينا في بنغازي، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
سفير تركيا لدى ليبيا أثناء نزوله بمطار بنينا في بنغازي، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
سفير تركيا لدى ليبيا أثناء نزوله بمطار بنينا في بنغازي، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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