بيانات «المركزي»: ليبيا ترفع إنتاجها من المشتقات النفطية في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي (أسطوانات) إلى 25.6 ألف طن متري العام الماضي، بزيادة 9.8% عن العام السابق الذي بلغ 32.4 ألف طن متري، حسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.

كما زاد إنتاج البلاد من البنزين إلى 364.2 ألف طن متري خلال العام 2022، مقابل 345.9 ألف طن في 2021، وكذلك وقود الديزل الذي ارتفع إلى 1.55 مليون طن متري مقابل 1.23 مليون طن، وزيت الوقود الثقيل إلى 1.7 مليون طن متري، مقابل 1.47 مليون.

ارتفاع إنتاج النافتا الخام 33%

ووفق بيانات المصرف المركزي، فإن إنتاج النافتا (خام) ارتفع 33 % في العام الماضي، ليصل إلى 945.7 ألف طن متري، مقابل 707.8 ألف طن في العام السابق.

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وأيضا زاد إنتاج وقود الطائرات وكيروسين 10% إلى 534.5 ألف طن متري مقابل 485 ألف طن خلال الفترة نفسها.