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نيجيريا في الصدارة.. إنتاج ليبيا النفطي يتراجع في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 05:13 مساء
نيجيريا في الصدارة.. إنتاج ليبيا النفطي يتراجع في سبتمبر
من أعمال صيانة صمامات خزانات حقل الفيل النفطي، 2 أكتوبر 2020. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال شهر سبتمبر إلى نحو مليون و160 ألف برميل يوميًا بعد أن سجل نحو مليون و200 ألف برميل خلال أغسطس.

وحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، وصل إنتاج ليبيا من النفط إلى 1.16 مليون برميل في سبتمبر، فيما بقيت نيجيريا متصدرة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال الشهر ذاته بإنتاج 1.39 مليون برميل، مقارنة بـ 1.26 مليون برميل في أغسطس.

قائمة إنتاج النفط الأفريقية: ليبيا في المركز الثاني وأنغولا ثالثة 
وجاءت ليبيا بعد نيجيريا في المركز الثاني أفريقيا بإنتاج 1.16 مليون برميل، تبعتها أنغولا في المركز الثالث بإنتاج 1.11 مليون برميل، ثم الجزائر رابعة بإنتاج 950 ألف برميل.

وأظهر مسح أجرته «رويترز» أوائل أكتوبر الجاري أن إنتاج دول أوبك ارتفع في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي بدعم من ارتفاع إنتاج كل من نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف «أوبك+» الأوسع في خفض الإنتاج لدعم السوق.

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وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت خلال سبتمبر 27.73 مليون برميل يوميًا بزيادة 120 ألف برميل يوميًا عن أغسطس الذي شهد ارتفاع الإنتاج للمرة الأولى منذ فبراير 2023. وقادت نيجيريا زيادة إنتاج النفط رغم ما تعانيه من سرقة الخام وانعدام الأمن فيها، حسب «رويترز».

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