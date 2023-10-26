ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 بأن الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط جرى إعدادها بشكل مبالغ فيه، ومن دون دراسة مستوفية، فضلًا عن عدم بيان أوجه صرف 1.5 مليار دينار مخصصة كنفقات تشغيلية، ولم يترتب على الميزانية إجمالًا أي زيادة في الإنتاج، وهو الهدف الرئيس لإقرارها.

واعتمد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بموجب القرارين رقم (384) لسنة 2021 و(970) لسنة 2022، ترتيبات مالية طارئة وموقتة للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34 مليارًا و272 مليونًا و499 ألف دينار، جرى تسييلها بالكامل وإيداعها بحسابات المؤسسة، بحسب تقرير الديوان.

ومن بين الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره الصادر أمس الأربعاء، يتمثل في إعدادها بشكل مبالغ فيه على مستوييها التشغيلي والتنموي، ولم تُحدد وفقًا لدراسة مستوفية تتضمن المتطلبات والاعتبارات كافة الواجب اتخاذها قبل احتجاز هذا المبلغ الكبير.

وبعد الفحص والمراجعة وجد الديوان تحويل 21.5 مليار دينار لشركات القطاع بين العامين 2022 و2023، وما زال نحو 13 مليار دينار لدى المؤسسة، لم يجر تحويله لعدم توفر متطلبات التحويل للشركات.

ديوان المحاسبة: لا بيان لأوجه صرف 1.5 مليار دينار كنفقات تشغيلية

وبالإضافة إلى ذلك، رصد التقرير صرف ميزانية استثنائية للقطاع النفطي عن السنتين الماليتين 2020- 2019م بقيمة 1.5 مليار دينار، خصص مبالغ منها كنفقات تشغيلية لبعض الشركات المشغلة والخدمية التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى تسييل الميزانية التشغيلية للمؤسسة والجهات التابعة لها، ولم يجر بيان أوجه صرف تلك المبالغ ونسبة الإنجاز على الغرض المخصص لها.

وأشار الديوان إلى عدم وجود خطة متكاملة مستوفية للعناصر كافة ومراحل التخطيط وفقًا للمنهجيات المتعارف عليها، ولا ما يفيد بأن هذه المخصصات تستهدف خطة زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومي، وفق برنامج زمني محدد، إنما جرى تحديد الميزانية «بناء على طلبات الشركات التي بالغت في تحديدها من خلال خلق مشاريع واحتياجات غير مخططة، دون مراعاة لإمكانياتها المحدودة وقدراتها الضعيفة في إدارة هذه المبالغ الكبيرة في ظل الظروف والصراعات التي تعاني منها الدولة».

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ديوان المحاسبة: لم يترتب على الميزانية أي زيادة في الإنتاج

وأوضح ديوان المحاسبة أن الميزانية المسيلة لم يترتب عليها أي زيادة في الإنتاج حتى الآن عن الأعوام السابقة، حيث لم يتجاوز متوسط الإنتاج اليومي للنفط 1.2 مليون برميل، في ظل عدم قدرة المؤسسة على متابعة أوجه استعمال المخصصات، حيث يجرى تسييل مبالغ للشركات التابعة كنفقات تشغيلية أو دعم لشركات متعثرة أو لسداد التزامات قائمة دون متابعة أو التدقيق في أوجه إنفاقها.

ولاحظ الديوان استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، كالإنفاق على العمل الإضافي والعلاوات وبدلات رواتب للعاملين في القطاع لعدم تسييل وزارة المالية رواتب، بالإضافة إلى سداد نفقات ذات طبيعة رأسمالية يتحمل الشريك الأجنبي فيها 50%، بينما يجرى تصنيفها كنفقات تشغيلية يتحمل الشريك الأجنبي فيها 18% فقط لأعمال الصيانة على بعض الآبار المنتجة، وبالتالي تحميل الشريك الأجنبي مصاريف أقل في كل الشركات المشغلة، وتقدر هذه التكاليف بمئات ملايين الدولارات سنويًا، نتيجة التصنيف الخاطئ وإدراج تقديرات لهذه الأعمال ضمن النفقات التشغيلية ضمن الميزانية التقديرية واعتمادها من المؤسسة.

شراء مواد رأسمالية وتخزينها لسنوات وتهالكها

أما بالنسبة للميزانية الرأسمالية، فلم تنفذ البرامج المستهدفة بالكامل خلال العامين 2020 ـ 2021، وترحيل قيمة المخصصات والتي تقدر بملياري دينار، وبالتالي عجز الشركات عن تنفيذ المستهدف للسنة الثانية على التوالي وترحيل بقية المخصصات وتنفيذ المشاريع، لافتًا إلى أنه كان من الأجدر أن يكون العام 2022 لاستكمال البرامج المرحلة والجاري تنفيذها والأولوية لبعض المشاريع الجديدة ذات الطابع الاستراتيجي.

ورصد التقرير شراء كامل المواد الرأسمالية قبل البدء بالتنفيذ وتخزينها لسنوات في المخازن وتهالكها وأحيانًا نتيجة تغييرات قد تطرأ على استراتيجية التنفيذ في المشروع، وهو ما يتطلب إعادة شراء مواد أخرى وزيادة التكلفة.

ووجد التقرير إدراج المركز الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط للسنة الثانية على التوالي قيمة مخصصة من الموازنة العادية الرأسمالية، حيث كانت في الميزانية المقترحة لسنة 2021 بمبلغ 102 مليون دينار وفي الميزانية المقترحة لسنة 2022 بـ220 مليون دينار متضمنة جهات تابعة لها، على الرغم من إدراج القيم المقترحة للجهات التابعة بشكل منفصل.