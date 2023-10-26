إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة منذ 22 عامًا بحقل مسلة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الأطقم الفنية والهندسية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من إعادة إنتاج النفط من بئر متوقفة عن الإنتاج منذ 22 عامًا بحقل مسلة النفطي، وذلك بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 1510 براميل يوميًا.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، إنها «تمكنت بسواعد ليبية من مهندسي إدارات هندسة المكامن والحفر والإنتاج من تحويل البئر (DD21-80) غير المنتجة والمصنفة بئر ملاحظة منذ العام 2001 بحقل مسلة النفطي إلى بئر منتجة بقدرة إنتاجية فعلية 1510 براميل نفط يوميًا ونسبة المياه المصاحبة 15%».

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وأوضحت شركة الخليج العربي للنفط أن عملية إعادة الإنتاج من البئر النفطية جرت «باستخدام الحفر الموجه وإعادة الدخول Reentry».