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افتتاح مركز العلاج الإشعاعي للأورام بطرابلس والدبيبة يوجه بإطلاق منظومة مرضى الأورام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 06:35 مساء
افتتاح مركز العلاج الإشعاعي للأورام بطرابلس والدبيبة يوجه بإطلاق منظومة مرضى الأورام
افتتاح مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الخميس، مركز العلاج الإشعاعي للأورام بمدينة طرابلس بعد استكمال تنفيذه وتجهيزه، موجهًا بإطلاق منظومة البيانات الوطنية لمرضى السرطان.

وحضر الافتتاح وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة سعدالدين عبدالوكيل، ورئيس الهيئة الوطنية للسرطان حيدر السائح، ورئيس جهاز تطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ومدير جهاز الإمداد الطبي المكلف نادر الكويري، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، وعدد من المختصين في مجال الأورام والعلاج الإشعاعي.

الدبيبة يشيد بالمواصفات الفنية لمركز العلاج الإشعاعي للأورام
وأجرى الدبيبة عقب افتتاح مركز العلاج الإشعاعي للأورام بطرابلس جولة تفقدية داخل المبنى أشاد خلالها بالمواصفات الفنية العالية التي يتمتع بها المركز، على مستوى البناء والتجهيزات، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة عقد اجتماعًا بعد استكمال الجولة التفقدية بالمركز، لمتابعة أوضاع مرضى الأورام والصعوبات التي تواجههم والمهام المناطة بالجهات كافة لتذليلها.

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وقدّم رئيس الهيئة الوطنية للسرطان حيدر السائح خلال الاجتماع عرضًا ضوئيًا بيّن فيه الخطوات المتخذة من قبل الهيئة لإطلاق منظومة البيانات العامة التي يجري من خلالها تحديد الأدوية المطلوبة لمرضى الأورام ونوع العلاج المطلوب، إضافة إلى إمكانية إدراج أي قرارات فنية أو إدارية تعني مرضى الأورام.

إطلاق منظومة علاج مرضى الأورام
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة «أصدر تعليماته لإطلاق المنظومة على أن تكون مكتملة الخدمات وتحقق كامل الأهداف المناطة بها، مؤكدًا على ضرورة توفير خدمة العلاج المبكر لمرضى الأورام والاهتمام بالجانب التوعوي في ذلك عبر إطلاق برامج منظمة وخطة تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، إضافة إلى الاهتمام بتوطين علاج الأورام بالداخل عبر تفعيل المراكز الإشعاعية ذات الخدمات المتكاملة».

كما أكد الدبيبة على ضرورة تحديد الأدوية المطلوبة وتوفيرها «وفق الاحتياج الفعلي من خلال منظومة البيانات العامة التي توفرها الهيئة الوطنية للسرطان»، مشددًا على مراعاة معايير اختيار الأدوية وأن تكون من مصادر عالمية معتمدة.

ووجّه الدبيبة في ختام الاجتماع رسالة طمأنة إلى مرضى الأورام، مؤكدًا أن «حكومة الوحدة الوطنية ستعالج المشاكل كافة التي تواجههم وتوفر لهم ظروف علاج مناسبة ولن تكون طرفًا في زيادة آلامهم».

افتتاح مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
افتتاح مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس من الداخل. (حكومتنا)
مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس من الداخل. (حكومتنا)
مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس من الداخل. (حكومتنا)
مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس من الداخل. (حكومتنا)
مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس من الداخل. (حكومتنا)
مركز العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام في طرابلس من الداخل. (حكومتنا)
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