افتتاح مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز.. وتسليم 45 أخرى جديدة خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز، فيما يعتزم جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تسليم 45 مدرسة جديدة أخرى إلى وزارة التربية والتعليم خلال نوفمبر المقبل.

وحضر افتتاح مدرسة الظهرة المركزية إلى جانب الدبيبة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، ومدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومراقب تعليم طرابلس المركز بثنية الجدي.

أقدم مدرسة في طرابلس

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحته على «فيسبوك» إن افتتاح مدرسة الظهرة المركزية جاء «بعد إتمام صيانتها وترميمها»، مشيرًا إلى أن المدرسة «تعد من أقدم المدارس بمنطقة طرابلس الكبرى إذ يعود إنشاؤها إلى عام 1921، ولم تشهد أي صيانة أو تطوير منذ خمسة عقود».

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وأجرى الدبيبة والوفد المرافق له جولة داخل المدرسة وفصولها والتقط صورًا مع الطلاب المتواجدين بالفصول، قبل أن يصدر تعليماته إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بصيانة المدارس الأثرية في المدن الليبية كافة لكونها جزءًا من الموروث التعليمي الليبي، وفق مكتبه الإعلامي.

تسليم 125 مدرسة جديدة لوزارة التربية والتعليم العام

من جهته، قال مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، إن الجهاز سلّم 125 مدرسة جديدة لوزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي، منوهًا بعزم الجهاز تسليم 45 مدرسة جديدة خلال نوفمبر المقبل، ضمن خطة تسليم 330 مدرسة حديثة ستسهم في معالجة مشكلة اكتظاظ المدارس بالطلاب.

أحد فصول مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز بعد افتتاحها، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة داخل أحد فصول مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز بعد افتتاحها، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة داخل أحد فصول مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز بعد افتتاحها، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

جولة الدبيبة داخل أحد فصول مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز بعد افتتاحها، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

مدرسة الظهرة المركزية ببلدية طرابلس المركز بعد افتتاحها، الخميس 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)