افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، افتتاح مدرسة جديدة في كاباو في حدث يُعد الأول من نوعه في منطقة لم تشهد إنشاء أو صيانة أي مؤسسة تعليمية منذ 17 عامًا.

وشارك المقريف في افتتاح مدرسة وادي السدر التابعة لمراقبة التعليم ببلدية كاباو، أمس الأربعاء، وتضم ثمانية فصول دراسية وغرفة معلمين ومكاتب إدارية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحضر حفل الافتتاح وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية الدكتور سيف النصر بالحسن، ومراقب التربية والتعليم كاباو صالح الغول.

وأشاد المقريف بجهود بلدية كاباو ومراقبة التعليم وأولياء الأمور وأعيان ومشايخ البلاد لاهتمامهم بالمؤسسات التعليمية، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي المقبل الذي سينطلق مطلع سبتمبر عام عطاء للأسر التربوية، وخير واستقرار للتلاميذ والطلاب في كامل ربوع الوطن.

المقريف خلال افتتاحه مدرسه وادي السدر في كاباو، 3 أغسطس 2023، (التعليم)

المقريف خلال افتتاحه مدرسه وادي السدر في كاباو، 3 أغسطس 2023، (التعليم)