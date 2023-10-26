تحويل مركز للعزل بطرابلس إلى مستشفى موقت للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الخميس، تسليم مبنى مركز العزل سوق الثلاثاء بمدينة طرابلس لوزارة الصحة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتحويله إلى مستشفى موقت للأطفال.

ويتكون مستشفى الأطفال الموقت من قسم للإسعاف والطوارئ بسعة عشرة أسرة و30 حضانة و12 عيادة تخصصية للأطفال، وفق منشور على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكشف الجهاز الانتهاء من أعمال تنفيذ المبنى «A» بمستشفى الأطفال طرابلس وتسليمه لوزارة الصحة، ويتكون المبنى من ثمانية طوابق تضم 220 سريرا، و34 حضانة عناية لحديثي الولادة ومعمل تحاليل إضافة إلى تجهيزه بعدد من منظومات السلامة والمراقبة والمتابعة الطبية.

مركز العزل سوق الثلاثاء بعد تحويله إلى مستشفى موقت للأطفال، 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

مركز العزل سوق الثلاثاء بعد تحويله إلى مستشفى موقت للأطفال، 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)

مركز العزل سوق الثلاثاء بعد تحويله إلى مستشفى موقت للأطفال، 26 أكتوبر 2023. (حكومتنا)