  • Alwasat News
Atwasat

«حكومة الوحدة» تبحث تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 04:38 مساء
«حكومة الوحدة» تبحث تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية
لقاء وكيلي وزارتي العمل والتأهيل والصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس 19 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

بحث مسؤولون من وزارتي العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سبل تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية لتغطية التخصصات المختلفة بالمستشفيات والمرافق الصحية.

وعقد وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس، يوم الخميس الماضي، اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، بحسب ما أعلنته وزارة العمل اليوم الأحد.

- لسد العجز.. أبوجناح يعلن موعد وصول دفعة أطباء جديدة من بنغلاديش

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بحث أوضاع العمالة المغتربة العاملة بالمستشفيات والمرافق الصحية، مشيرة إلى أن الماقوري أكد خلال اللقاء ضرورة «تسهيل إجراءات الاستخدام للعناصر الطبية الأجنبية لتوظيفها في المستشفيات».

وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء «تركز على متابعة أوضاع العمالة المغتربة العاملة بالمستشفيات والمرافق الصحية وسبل تسهيل وإنجاز إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية لتغطية الاحتياج في الأقسام التخصصية بالمؤسسات العلاجية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اقتراب الانتهاء من إنشاء مدرسة نموذجية جديدة بمنطقة الليثي في بنغازي
اقتراب الانتهاء من إنشاء مدرسة نموذجية جديدة بمنطقة الليثي في ...
ندوة في عين زارة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي ضمن فعاليات «أكتوبر الوردي» (صور)
ندوة في عين زارة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي ضمن فعاليات «أكتوبر ...
«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل بين زوارة والخمس
«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل بين زوارة والخمس
السفارة الألمانية: تعاون مع ليبيا في مجالي الطاقة المتجددة ومكافحة الأوبئة
السفارة الألمانية: تعاون مع ليبيا في مجالي الطاقة المتجددة ...
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق الموازية (الأحد 22 أكتوبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق الموازية (الأحد 22...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
«حكومة الوحدة» تبحث تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية
«حكومة الوحدة» تبحث تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع ......
صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بواديي عايد والطرفاوي بلدية بئر الأشهب
صيانة أكتاف ومجاري الأمطار بواديي عايد والطرفاوي بلدية بئر ......
«يونيسف»: تأهيل 11 مدرسة في البيضاء وشحات لمساعدة طلاب درنة على بدء العام الدراسي
«يونيسف»: تأهيل 11 مدرسة في البيضاء وشحات لمساعدة طلاب درنة ......
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق الموازية (الأحد 22 أكتوبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار بالسوق الموازية ......
السفارة الألمانية: تعاون مع ليبيا في مجالي الطاقة المتجددة ومكافحة الأوبئة
السفارة الألمانية: تعاون مع ليبيا في مجالي الطاقة المتجددة ......
المزيد