«حكومة الوحدة» تبحث تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون من وزارتي العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سبل تسهيل إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية لتغطية التخصصات المختلفة بالمستشفيات والمرافق الصحية.

وعقد وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس، يوم الخميس الماضي، اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، بحسب ما أعلنته وزارة العمل اليوم الأحد.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بحث أوضاع العمالة المغتربة العاملة بالمستشفيات والمرافق الصحية، مشيرة إلى أن الماقوري أكد خلال اللقاء ضرورة «تسهيل إجراءات الاستخدام للعناصر الطبية الأجنبية لتوظيفها في المستشفيات».

وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء «تركز على متابعة أوضاع العمالة المغتربة العاملة بالمستشفيات والمرافق الصحية وسبل تسهيل وإنجاز إجراءات الاستخدام والتعاقد مع العناصر الطبية الأجنبية لتغطية الاحتياج في الأقسام التخصصية بالمؤسسات العلاجية».