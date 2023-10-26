ضبط متهم ارتكب جرائم سطو بـ«بندقية بلاستيكية» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي شخصا يمتهن السطو على المواطنين وسلب أغراضهم الشخصية، مستخدما «بندقية بلاستيكية» في تنفيذ جرائمه.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى بحق مجهول أوقفه وهو يحمل بيده بندقية وسرق هاتفه المحمول في منطقة سيدي يونس، ليكلف أعضاء التحريات بالتحقيق في الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ضبط المتهم وبحوزته البندقية «اللعبة»

وبمراجعة كاميرات المراقبة، تمكن رجال التحريات من تتبع السيارة التي يستقلها المتهم، وجرى استهدافه في مكان بجوار سوق الحديقة وإيقافه، كما عثر في السيارة على البندقية وهي من «لعب الأطفال».

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ونفى المتهم خلال الاستدلال معه في القسم، تورطه في وقائع السطو، إلا أنه بعد ضبط هاتف الشاكي ومواجهته بمقطع فيديو للواقعة، أقر بما نسب إليه، ثم أحيل موقوفا إلى النيابة العامة.

البندقية المزيفة المستخدمة في جرائم السطو، 25 أكتوبر 2023. (أمن بنغازي)