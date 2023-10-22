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أوجلة وجالو تشاركان في مهرجان سيوة الدولي للتمور

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي الأحد 22 أكتوبر 2023, 12:59 صباحا
أوجلة وجالو تشاركان في مهرجان سيوة الدولي للتمور
من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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انطلق المهرجان الدولي السابع للتمور بواحة سيوة المصرية، الجمعة، بمشاركة ليبية متمثلة بشركات لتسويق التمور ومصانع وجمعيات أهلية من مدينتي أوجلة وجالو ضمن 95 عارضًا يمثلون تسع دول.

ونظمت المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، وشاركت فيه جمعية أوجلة الزراعية الأهلية وشركة «بشاشة» للتمور ومصنع «الصحاري» للتمور جالو، وفق ما أفاد المنسق العام للوفد الليبي عبدالله سالم بوقبول.

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وأضاف بوقبول لـ«بوابة الوسط»، أن المهرجان تضمن ندوات يشارك فيها الخبراء الدوليون لعرض كل ما هو جديد في صناعة وزراعة وإنتاج التمور، لافتًا إلغاء إدارة المهرجان جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة والسهرات تضامنًا مع أهالي غزة.

وتعتبر مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاجية تتعدى 1.7 مليون طن، وتمثل حوالي 18% من حجم الإنتاج العالمي، و24% من حجم الإنتاج العربي.

من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
من مشاركة شركات من جالو وأوجلة في مهرجان سيوة للتمور، 20 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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